Thiaw Milan, intreccio col Bayer Leverkusen! Cambia la posizione del tedesco, clamoroso scenario

Thiaw Milan, cambia il futuro del difensore centrale tedesco: il Bayer Leverkusen si defila, cresce l’ipotesi permanenza

L’estate del 2025 si preannuncia bollente sull’asse Milano-Leverkusen, un vero e proprio crocevia di strategie di mercato e ambizioni europee. Dopo la conclusione della stagione 2024/25, l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan ha intensificato ulteriormente i contatti con il Bayer Leverkusen, squadra che ha saputo imporsi come una delle realtà più interessanti del calcio continentale. Le ultime settimane hanno visto un intenso scambio di nomi tra le due società, ma non tutte le operazioni sembrano destinate a concretizzarsi come inizialmente previsto.

Il Mancato Arrivo di Xhaka e la Svolta Quansah

Uno dei colpi di mercato che sembrava imminente per il Milan era l’approdo di Granit Xhaka. I rossoneri, come riportato da Calciomercato.com, avevano ottenuto l’okay del centrocampista svizzero per un contratto triennale da 4 milioni di euro all’anno più bonus. L’esperienza e la leadership di Xhaka avrebbero rappresentato un rinforzo significativo per il centrocampo milanista.

Tuttavia, le dinamiche di mercato sono in continua evoluzione e l’attenzione si è spostata rapidamente sulla difesa. Si era ipotizzata una possibile mossa del Bayer Leverkusen per Malick Thiaw, l’ex difensore dello Schalke 04, in un potenziale ritorno in Germania per sostituire Jonathan Tah, passato al Bayern Monaco a parametro zero. Questa operazione sembra però essere sfumata a seguito di una svolta inaspettata.

Il Bayer Leverkusen ha infatti piazzato l’allungo decisivo per Jarrell Quansah, il difensore inglese classe 2003 del Liverpool. Un’operazione dal costo significativo: 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Come rivelato da Fabrizio Romano e ripreso da Calciomercato.com, l’affare include anche una clausola di recompra in favore dei “Reds”, che manterrebbero così una strategica opzione per il futuro del giovane talento. Questo acquisto, in parte, compensa i movimenti in direzione Anfield di due dei gioielli del Leverkusen, Frimpong e Wirtz, che hanno fruttato quasi 200 milioni di euro complessivi.

Il Futuro di Malick Thiaw al Milan

Con l’arrivo di Quansah al Bayer Leverkusen, il futuro di Malick Thiaw sembra ora lontano dalla Germania. Il difensore tedesco è stato vicino all’addio al Milan durante la stagione 2024/25, trascorsa in gran parte ai margini, dietro a giocatori come Tomori, Gabbia e Pavlovic. Nonostante ciò, le ultime indiscrezioni, sempre secondo Calciomercato.com, suggeriscono che Massimiliano Allegri nutre un forte gradimento per il suo profilo. Il tecnico rossonero, al suo secondo mandato sulla panchina milanista, vorrebbe provare a rilanciare Thiaw, offrendogli una nuova opportunità per dimostrare il suo valore.

L’asse Milan-Leverkusen, dunque, rimane un punto caldo del calciomercato estivo, con operazioni complesse e cambi di scenario repentini. La strategia del calciomercato Milan con l’arrivo di Tare e la volontà di Allegri di valorizzare i propri talenti si confrontano con la solidità economica e la visione a lungo termine del Bayer Leverkusen. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli organici definitivi delle due squadre, pronte a sfidarsi non solo sul campo, ma anche sul mercato globale. Quali saranno le prossime mosse e quali sorprese ci riserverà questa intrigante finestra di mercato?