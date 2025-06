Thiaw Milan, Furlani ingolosito dalla possibile plusvalenza! C'è il Bayer Leverkusen, sviluppi possibili se... Ultimissime

Thiaw Milan, per i rossoneri il difensore tedesco può rappresentare un’importantissima plusvalenza: c’è il Bayer Leverkusen

Il calciomercato estivo si preannuncia bollente per il calciomercato Milan, con la dirigenza rossonera che sta attentamente valutando la rosa in vista di una stagione che vedrà il club impegnato in una sola competizione. Le parole di Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, offrono una chiara panoramica delle possibili mosse del Diavolo, delineando un quadro di cessioni mirate e plusvalenze potenziali che potrebbero rimodellare profondamente l’organico.

Musah verso Napoli, Chukwueze ai Saluti: Il Centrocampo e l’Attacco si Rimodellano

Uno dei nomi più caldi in uscita è Yunus Musah. Il centrocampista americano è vicino al Napoli, sebbene l’operazione sia ancora in “stand-by”, come sottolineato da Bianchin. La sua cessione potrebbe fruttare al Milan ben 25 milioni di euro, una cifra che permetterebbe di realizzare una solida plusvalenza e reinvestire in nuovi profili per il centrocampo. Musah, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi completamente, e la sua partenza appare ora una scelta strategica per entrambe le parti.

Anche l’attacco rossonero è destinato a subire delle modifiche significative. Samu Chukwueze, arrivato con l’etichetta di grande promessa, ha ammesso di aver disputato una stagione ben al di sotto delle aspettative. Secondo Bianchin, il nigeriano “non ha le caratteristiche dei giocatori da Allegri”, un’affermazione che suggerisce un futuro lontano da Milano. Con un’offerta “non lontana dai 20 milioni“, il Milan sarebbe pronto a cederlo, aprendo la strada a un nuovo esterno offensivo che possa garantire maggiore incisività e qualità alla manovra. La plusvalenza, anche in questo caso, sarebbe un fattore determinante per le casse del club.

Thiaw: Una Plusvalenza Importante dal Cuore della Difesa

Il capitolo più interessante e potenzialmente più lucrativo riguarda però la difesa. Malick Thiaw, giovane e promettente difensore centrale, è finito nel mirino del Bayer Leverkusen e di altri club. Bianchin evidenzia come il Milan abbia sempre “chiesto molto” per il difensore tedesco, “più dei 20 milioni che i signori della Bayer potrebbero pagare”. Nonostante ciò, un “accordo è sicuramente possibile”. La cessione di Thiaw rappresenterebbe una plusvalenza importantissima, frutto di un’ottima intuizione di mercato e di un percorso di crescita che lo ha visto affermarsi come uno dei migliori prospetti nel suo ruolo. Questo introito consentirebbe al Milan di avere maggiore flessibilità sul mercato, potendo puntare a nomi di spessore internazionale per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato.

Altre Cessioni e Ingaggi Liberati: Verso un Nuovo Equilibrio

Oltre ai nomi già citati, il Milan sta lavorando anche su altre uscite che permetteranno di liberare ingaggi e ottimizzare il monte stipendi. Emerson Royal è destinato a lasciare Milano, quasi sicuramente in prestito e non a titolo definitivo. Questa mossa, sebbene non porti un introito immediato, consente di alleggerire il bilancio. Inoltre, il non riscatto di Kyle Walker e Joao Felix libererà due ingaggi pesanti, che potranno essere destinati a nuovi acquisti in linea con le esigenze tattiche e finanziarie del club.

In sintesi, il Milan si appresta a vivere un’estate di grandi cambiamenti. Le parole di Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport delineano una strategia chiara: vendere bene per comprare meglio. Le cessioni di Musah, Chukwueze e, in particolare, la potenziale plusvalenza di Thiaw, rappresentano i pilastri di un progetto che mira a rafforzare la rosa e a garantire la competitività del Milan su tutti i fronti, mantenendo un occhio attento alla sostenibilità economica. Sarà un’estate di lavoro intenso per la dirigenza rossonera, ma l’obiettivo è chiaro: costruire un Milan ancora più forte e completo.