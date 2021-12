Milan, Thiago Silva omaggia il club per i suoi 122 anni – FOTO

Nel giorno del compleanno del Milan anche l’ex difensore brasiliano Thiago Silva ha voluto omaggiare il Diavolo: il messaggio social

Il Milan celebra oggi i suoi 122 anni. In un giorno così importante per il club rossonero non sono mancati omaggi illustri da grandi campioni dello sport e da ex calciatori del Diavolo.

Tra questi non poteva di certo mancare Thiago Silva. Il difensore brasiliano del Chelsea, al Milan dal 2009 al 2012, ha pubblicato una bella foto che lo ritrae in maglia rossonera sulle proprie Instagram Stories.