Thiago Motta Milan, OGGI l’incontro con il Bologna: i dettagli e cosa può succedere

Thiago Motta Milan, OGGI l’incontro con i dirigenti del Bologna: tutti i dettagli e cosa potrebbe succedere

Nella giornata di oggi dovrebbe andare in scena l’incontro tra Thiago Motta e i dirigenti del Bologna per fare chiarezza sul futuro dell’allenatore che ha trascinato i rossoblu alla storica qualificazione in Champions League.

A riportarlo è Tuttomercatoweb, che svela come da questo confronto usciranno dichiarazioni ufficiali. A Bologna faranno tutto il possibile per trattenerlo, ma l’allenatore (sondato anche nelle scorse settimane dal Milan) sarebbe già in parola con la Juventus.