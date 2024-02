Thiago Motta Milan, il tecnico del Bologna glissa: «Futuro? Ecco come stanno le cose»

Thiago Motta-Milan, il tecnico del Bologna, accostato anche ai rossoneri per la prossima stagione, ha glissato sul futuro

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, sfida da recuperare in virtù dell’impegno in Supercoppa Italiana della squadra di Vincenzo Italiano lo scorso gennaio, Thiago Motta, tecnico del Bologna accostato anche al Milan per la prossima stagione come sostituto di Pioli, ha glissato sul proprio futuro:

PAROLE – «Sono felice dell’affetto, ma non ci sono novità per il contratto».