Thiaw, resta nel mirino del Bayer: il Milan resta in attesa. La situazione

Thiaw nel mirino del Bayer Leverkusen da ormai diverso tempo, il Milan aspetta l’offerta

Il nome di Malick Thiaw continua ad essere un obiettivo concreto per il Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X, il difensore del Milan rimane nella “shortlist” del club tedesco, che sta cercando attivamente rinforzi per il reparto difensivo.

Il Bayer Leverkusen, fresco vincitore della Bundesliga e con ambizioni sempre più importanti, ha identificato Thiaw come un profilo ideale per la propria retroguardia. Il difensore tedesco, classe 2001, ha mostrato buone qualità al Milan, nonostante un’ultima stagione non sempre brillante e caratterizzata da alcune difficoltà a trovare continuità. La sua fisicità, la sua età e il potenziale di crescita lo rendono un elemento interessante per il progetto dei campioni di Germania.

La situazione, tuttavia, è ancora in fase di definizione. Moretto sottolinea che, pur essendoci un interesse concreto e un inserimento del giocatore nella lista dei desideri del Bayer, resta da capire quale sarà l’offerta che il club tedesco presenterà al Milan. Le prime indiscrezioni, corroborate da altre fonti, indicano che il Milan valuta Thiaw tra i 20 e i 25 milioni di euro. Questa cifra permetterebbe ai rossoneri di registrare una significativa plusvalenza, considerando che Thiaw è arrivato a Milano dallo Schalke 04 nell’estate del 2022 per una cifra ben inferiore (si parla di circa 5-7 milioni di euro).

Il Milan, dal canto suo, è aperto a valutare la cessione di Thiaw, soprattutto se l’offerta del Bayer Leverkusen dovesse raggiungere le cifre richieste. La possibilità di monetizzare e reinvestire sul mercato per un nuovo difensore, magari più affine alle idee del nuovo tecnico, è un’opzione che la dirigenza rossonera sta seriamente considerando. La palla, dunque, passa ora al Bayer Leverkusen: la volontà di rinforzare la difesa è chiara, ma la decisione finale dipenderà dall’entità dell’offerta che verrà formulata per convincere il Milan a privarsi del proprio centrale tedesco.