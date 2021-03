Theo Hernandez, stories contro Pasqua ed il precedente rischioso – FOTO

Sul proprio profilo Instagram, Theo Hernandez si è scagliato contro l’arbitro Pasqua ed ora può rischiare una sanzione

Theo Hernandez non ha nascosto la propria rabbia nei confronti dell’arbitro Pasqua al termine di Milan-Napoli. Il terzino, frustrato dalla mancata concessione del calcio di rigore dopo il contatto con Bakayoko, ha pubblicato sulle proprie stories Instagram una foto dell’arbitro di Nocera Inferiore accompagnato da delle emoji non proprio cordiali.

Ora il rossonero può essere sottoposto ad una sanzione, che può tramutarsi in una multa ed anche in una squalifica. Una situazione non inedita in questa stagione. In Premier League infatti, Edinson Cavani è stato squalificato per 3 giornate e multato di 110mila euro per aver pubblicato anch’egli una stories con la scritta “Negrito” in risposta ad un amico. Pioli fa gli scongiuri.