Theo Hernandez: «Scudetto? Ecco cosa ci ha detto Ibrahimovic»

Intervistato da DAZN, Theo Hernandez ha parlato della lotta Scudetto e delle parole dette da Ibrahimovic riguardo al prestigioso traguardo: «Ibra l’anno scorso ha detto che se fosse arrivato prima avremmo vinto lo Scudetto quindi quest’anno non abbiamo scuse. Infatti lavoriamo ogni giorno e poi vediamo come andrà a finire».

SU IBRA – «Averlo in squadra è un plus. La cosa davvero impressionante è il suo fisico, ha 39 anni ma è davvero incredibile. Come sta in campo e come aiuta tutti i compagni. Rompe le scatole durante gli allenamenti? Molto, quando sbagliamo un passaggio ci dice di dover fare di più. Va bene che a volte ci rimproveri, è giusto che lo faccia e ci dica cosa dobbiamo fare noi».