Theo Hernandez al bivio: Al-Hilal all’assalto, il Milan minaccia il fuori rosa. Il retroscena

Theo Hernandez ormai al bivio: spunta il retroscena sull’incontro con l’Al Hilal. I rossoneri minacciano il fuori rosa

Milano si risveglia con un nuovo caso sul fronte calciomercato Milan, e il protagonista è ancora una volta Theo Hernandez. Secondo quanto riportato ieri dal Corriere della Sera, il terzino francese ha interrotto le sue vacanze in Sardegna per fare ritorno nel capoluogo lombardo, dove lo attendeva un incontro cruciale. L’appuntamento, avvenuto con intermediari del club saudita Al-Hilal, ha visto la formalizzazione di una nuova offerta, ritoccata verso l’alto, per il giocatore rossonero.

La situazione si fa sempre più tesa e assume i contorni di un vero e proprio braccio di ferro tra il club di via Aldo Rossi e uno dei suoi elementi di punta. Il Milan, infatti, non ha usato mezzi termini, arrivando a minacciare di mettere Theo Hernandez fuori rosa nel caso in cui il giocatore decidesse di rimanere e non accettare la proposta saudita. Una decisione drastica, che evidenzia la ferma volontà della dirigenza milanista di non tollerare situazioni di incertezza o di scarsa motivazione all’interno della squadra.

Theo Hernandez si trova ora davanti a un bivio fondamentale per la sua carriera. Da un lato, la sirena del deserto dell’Al-Hilal propone un contratto faraonico, con cifre che difficilmente il Milan potrebbe eguagliare, rappresentando una straordinaria opportunità economica. Dall’altro, la minaccia del fuori rosa prospetta uno scenario cupo, fatto di allenamenti individuali e l’esclusione dalla squadra, con conseguenze devastanti per la sua visibilità internazionale e la sua partecipazione con la nazionale francese.

L’accelerazione improvvisa delle trattative e la presa di posizione decisa del Milan suggeriscono che la società rossonera sia determinata a monetizzare la cessione del giovane talento, soprattutto considerando che il suo contratto con il Diavolo scade nel 2026. Una cessione eccellente permetterebbe al club di finanziare nuovi acquisti e di rinforzare la rosa in altri reparti, in vista della prossima stagione e degli impegni sia in campionato che in Europa.

La riflessione di Theo Hernandez sarà certamente intensa in queste ore. Il futuro del laterale sinistro, considerato uno dei migliori interpreti del suo ruolo a livello mondiale, è appeso a un filo. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi, sperando che si trovi una soluzione rapida e che non si crei un precedente negativo per la gestione dei calciatori in caso di offerte irrinunciabili. La situazione è fluida e ogni ora potrebbe portare novità significative su questo intricato puzzle di mercato.