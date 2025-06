Theo Hernandez, l’Al-Hilal non molla il terzino: la situazione con il Milan

Theo Hernandez – L’Al-Hilal ancora crede al terzino sinistro! Le ultime sul possibile trasferimento

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, l’Al-Hilal sta intensificando la sua pressione per ottenere il “sì” definitivo di Theo Hernández. Il club saudita, che ha già raggiunto un accordo di massima con il Milan per una cifra che si aggira sui 30-35 milioni di euro, sta facendo il possibile in queste ore per convincere il terzino francese ad accettare il trasferimento.

La trattativa per Theo Hernández si è rivelata complessa, con il giocatore che inizialmente sembrava riluttante a lasciare il calcio europeo per approdare in Arabia Saudita. Moretto ha sottolineato come la pista Al-Hilal “resti viva” e che il club arabo “continua ad insistere” per Theo. La decisione finale spetta unicamente al giocatore, che finora non aveva dato il suo via libera definitivo alle condizioni contrattuali proposte, che si vociferano essere intorno ai 18 milioni di euro netti a stagione.

Nelle ultime ore, tuttavia, sembra esserci stata una svolta, con fonti che suggeriscono un’apertura di Theo Hernández alla destinazione saudita. Se il giocatore dovesse dare il suo assenso, l’operazione potrebbe chiudersi a breve, rappresentando una mossa significativa per l’Al-Hilal e un’importante entrata per le casse del Milan. Resta da vedere se le prossime ore saranno davvero decisive per il futuro del talentuoso difensore.