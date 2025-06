Theo Hernandez apre all’Al Hilal: cifre folli e futuro in bilico. La conferma di Baiocchini

Theo Hernandez, piovono conferme sulla forte apertura del terzino francese all’Al Hilal: offerta astronomica sul piatto. Ultime

Una notizia che scuote il mondo del calciomercato Milan e accende i riflettori sul futuro di Theo Hernandez. Il terzino sinistro del Milan, da tempo nel mirino di diversi top club europei, avrebbe per la prima volta aperto alla clamorosa possibilità di un trasferimento all’Al Hilal, il potente club saudita. L’indiscrezione, lanciata da Gianluca Di Marzio, è stata prontamente confermata in diretta su Sky Sport 24 da Manuele Baiocchini durante lo speciale calciomercato, gettando un’ombra sul futuro rossonero del talentuoso laterale francese.

Baiocchini ha fornito dettagli cruciali sulla svolta nella trattativa: “Theo per la prima volta da quando è iniziata la trattativa, ha dato disponibilità al trasferimento: non vuol dire che ci andrà sicuramente ma che ascolterà le proposte e a sedersi al tavolo delle trattative.” Questa apertura segna un punto di svolta significativo. Fino a poco tempo fa, l’interesse di Theo Hernandez sembrava rivolto esclusivamente a club europei di alto livello, in linea con le sue ambizioni sportive. La sua priorità era rimanere nel calcio europeo per continuare a competere ai massimi livelli e puntare alla Champions League.

La spiegazione di Baiocchini prosegue, suggerendo che le titubanze dell’Atletico Madrid potrebbero aver giocato un ruolo chiave in questa decisione: “Forse le titubanze dell’Atletico Madrid hanno convinto Theo a pensarci bene nei confronti dell’Al Hilal.” L’Atletico Madrid, che sembrava essere in pole position per assicurarsi le prestazioni del difensore, non avrebbe ancora formulato un’offerta economica convincente, lasciando così spazio all’irruzione prepotente del club saudita. Questa indecisione ha evidentemente spinto il giocatore a riconsiderare le proprie opzioni, aprendosi a scenari che fino a poco tempo fa sembravano impensabili.

Il fattore determinante, come spesso accade nel calciomercato moderno, è quello economico. Le cifre messe sul piatto dall’Al Hilal sono semplicemente irraggiungibili per la maggior parte dei club europei, Milan compreso. Baiocchini non ha usato mezzi termini nel descrivere l’offerta: “A livello di offerta economica non c’è proprio paragone: chiedeva al Milan 7-8 milioni, l’Atletico si è avvicinato a quelle cifre ma l’Al Hilal offre 18-20 milioni a stagione netti.” Una proposta mostruosa, quasi il triplo rispetto a quanto percepito attualmente e ben oltre le possibilità economiche del Milan, che stava trattando un rinnovo a cifre ben più contenute. Anche l’Atletico Madrid, pur avvicinandosi alle richieste del giocatore, non può competere con l’offerta saudita.

L’analisi di Baiocchini si conclude con una riflessione sulla difficoltà di rifiutare una proposta così vantaggiosa: “Vero che a livello di ambizioni Theo avrebbe preferito l’Europa ma al tempo stesso si fa fatica a dire di no a proposte così importanti: l’Atletico non ha molta forza rispetto all’offerta economica dell’Al Hilal.” Nonostante le indubbie ambizioni sportive di Theo Hernandez, che lo avrebbero spinto a preferire un club con la possibilità di giocare la Champions League e lottare per trofei prestigiosi, l’aspetto economico potrebbe avere la meglio. L’Al Hilal, club con una disponibilità finanziaria illimitata, è in grado di offrire contratti faraonici che possono far vacillare anche i calciatori più legati al calcio d’élite.

Il Milan si trova ora in una posizione estremamente delicata. Perdere Theo Hernandez significherebbe privarsi di uno dei suoi pilastri e di un giocatore in grado di spaccare le partite con le sue accelerazioni e incursioni offensive. La società rossonera dovrà valutare attentamente la situazione e decidere come muoversi in questo intricato scenario di mercato, consapevole che trattenere il giocatore diventerà un’impresa ardua di fronte a un’offerta economica così imponente. Il futuro di Theo Hernandez, un tempo saldo a Milano, sembra ora tingersi dei colori del deserto saudita, con il calciomercato estivo destinato a regalarci ancora molti colpi di scena.