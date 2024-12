Theo Hernandez Milan, Fonseca ha deciso! Titolare con la Roma? Gli aggiornamenti

Theo Hernandez Milan, Paulo Fonseca starebbe pensando di rilanciare dal primo minuto il terzino francese contro la Roma

Come riportato da calciomercato.com, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha preso una decisione precisa su Theo Hernandez in vista della Roma, gara in programma domenica 29 dicembre alle 20:45 a San Siro:

PAROLE – «Se davvero, dunque, la questione fisica è il principale motivo dell’allontanamento dagli 11 titolari, ecco che Theo non più alcuna voglia di aspettare e ha deciso di lanciare un segnale importante a tutto il mondo Milan e al proprio allenatore in particolare. In vista della partita contro la Roma (domenica 29 dicembre, ore 20.45, a San Siro), Fonseca ha programmato qualche giorno di riposo – ieri compreso – fissando la data della ripartenza degli allenamenti al 26 dicembre, permettendo così ai giocatori di passare questi giorni di festività assieme alle proprie famiglie. Theo, tuttavia, vuole dimenticare il prima possibile questo momento complicato e desidera ritornare alla forma migliore nel minor tempo possibile. Per questo motivo, il francese ha scelto ieri di presentarsi comunque a Milanello (insieme ad altri compagni, tra cui l’appena tornato in gruppo Ismael Bennacer), rinunciando a un giorno di ferie e svolgendo una seduta personalizzata – con l’aiuto di un membro dello staff rossonero – per dare seguito al proprio programma stilato per ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Una scelta di carattere e di determinazione in vista di una serie di impegni di assoluto livello per il Milan, pronta ad affrontare prima la Roma (dove Fonseca potrebbe rispolverare Theo dal 1′, complice anche la possibile assenza di Leao) e poi la Juventus nella semifinale della Supercoppa Italiana».