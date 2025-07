Theo Hernandez Milan, addio al veleno e la forte delusione del club rossonero! Retroscena che incrina definitivamente i rapporti

Theo Hernandez Milan, spunta il retroscena sul saluto al veleno del terzino francese: club molto rammaricato dal calciatore

La notizia dell’addio di Theo Hernandez al calciomercato Milan continua a far discutere, e le recenti rivelazioni de La Gazzetta dello Sport gettano nuova luce sulle motivazioni profonde che hanno portato a questa separazione. Quello che più ha urtato la sensibilità del club rossonero, come sottolineato dal quotidiano, è stato il passaggio in cui il giocatore ha parlato di “valori” al momento dei saluti. Un concetto che, alla luce delle sue ultime prestazioni e dei suoi comportamenti fuori dal campo, è apparso in forte contrasto con la realtà.

Per lunghi tratti della sua esperienza in rossonero, Theo Hernandez è stato un protagonista indiscusso e un professionista esemplare, amato dai tifosi per le sue discese travolgenti, i suoi gol decisivi e la sua personalità istrionica. È stato un elemento chiave nella conquista dello Scudetto e della Supercoppa Italiana, regalando momenti di puro spettacolo e gioia ai tifosi.

Tuttavia, nell’ultima parte della sua avventura milanista, il terzino francese è finito al centro delle critiche per le sue partite “involute”, prive di quel genio tecnico e di quello spessore agonistico che lo avevano contraddistinto. La Gazzetta evidenzia come il club lo avesse comunque protetto, anche quando certe prestazioni distratte sembravano essere la conseguenza di quanto accadeva nella vita privata di Theo. Un calo di rendimento che è diventato drastico nel finale di stagione, lasciando intravedere una netta differenza tra il “turbo Theo” dei primi anni e la versione finale, quasi con il freno a mano tirato.

Dietro a questo drastico cambiamento, ci sono stati episodi che hanno compromesso l’andamento della squadra. La “catena di disobbedienze ed errori” della scorsa stagione è stata una spina nel fianco per il Milan. Dalla celebre scena del “cooling break ribelle” alla simulazione con conseguente espulsione in Champions League contro il Feyenoord, il comportamento di Hernandez ha evidenziato una mancanza di disciplina e un disallineamento con i principi del club.

Nonostante queste difficoltà, al momento dei saluti, il Milan ha voluto mostrare rispetto, ringraziando il giocatore per le stagioni trascorse insieme e augurandogli nuove fortune personali e sportive. Un video emozionale di oltre cinquanta secondi è stato pubblicato su X, ripercorrendo le gesta eroiche di Hernandez, focalizzandosi sulle sue discese inarrestabili, i suoi gol spettacolari, le vittorie dello Scudetto e della Supercoppa, i suoi sorrisi contagiosi e le sue stravaganze che lo avevano reso un idolo.

Tuttavia, è evidente che per i rossoneri la situazione era diventata insostenibile. La società era pronta a cedere Theo già in inverno al Como per quasi cinquanta milioni di euro, e la trattativa con l’Al Hilal avrebbe potuto concludersi già a inizio giugno. Allo stesso tempo, per continuare la sua avventura in rossonero oltre la scadenza del 2026, Theo chiedeva un contratto ben più ricco di quello attuale, una richiesta che il club riteneva non in linea con il suo recente rendimento.

Per il Milan, la direzione intrapresa dal giocatore non era più compatibile con il progetto e le ambizioni della squadra. Sebbene il club avrebbe preferito concludere questa storia in maniera più rispettosa e con meno polemiche, le rivelazioni della Gazzetta dello Sport rendono chiaro che l’addio di Theo Hernandez è il risultato di un rapporto logorato, dove i “valori” invocati dal giocatore al momento del congedo sembrano essere stati i primi a essere traditi sul campo e fuori.