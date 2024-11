Theo Hernandez Milan, Deschamps preoccupa i tifosi rossoneri! Parole criptiche sul terzino

Theo Hernandez Milan, Didier Deschamps, CT della Francia, ha analizzato il momento vissuto dal terzino sinistro

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a San Siro per Italia-Francia, Didier Deschamps ha analizzato così le condizioni di Theo Hernandez, terzino del Milan:

PAROLE – «Theo ha giocato la prima partita (contro Israele, ndr) non essendo al 100%: non vado a precisare il problema che ha ma l’ha giocata. Non è al meglio della sua condizione e oggi l’ho lasciato tranquillo perché era meglio così. Però Theo è un ottimo giocatore anche se quest’anno non ha lo stesso livello degli anni passati, gioca tanto e può capitare. Tutti i giocatori a un certo momento possono avere un periodo un po’ più complicato. Io ci parlo tanto e passo tempo con tutti i giocatori, anche Theo che è tanti anni che è con la Nazionale: l’importante è capire. C’è sempre stata la stanchezza fisica ma la cosa che è molto difficile da misurare è la stanchezza psicologica. Questi giocatori prima del raduno hanno avuto settimane con tre partite. In alcuni momenti tutti hanno un periodo un po’ meno bello e in questi momenti sono il primo a sostenere e a mantenere la fiducia».