Theo Hernandez Milan, Conceicao lo assolve: «La faccia della sconfitta è mia, ho fatto tanti errori». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, martedì sera, è uscito clamorosamente dalla Champions League contro il Feyenoord. Di seguito le parole di Conceicao su Theo Hernandez a Sky.

ESPULSIONE THEO – «Per me una sconfitta, non siamo andati agli ottavi, io per 6 anni ho fatto 5 volte gli ottavi, è una situazione nuova per me. Ho fatto tanti di quegli errori e continuo a farli. Gli errori li fanno anche i miei giocatori. Ma la faccia di questa eliminazione è di Sergio Conceicao e non di Theo».