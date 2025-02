Conceicao a Sky: «La faccia dell’eliminazione è la mia non di Theo. Gimenez devo gestirlo»

Conceicao nel post partita di Milan-Feyenoord ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha commentato così l’eliminazione

SULLA PARTITA – «Abbiamo preparato questa partita per vincerla e non si vedeva modo con cui potessero raggiungere la nostra porta. Abbiamo fallito troppe volte il secondo gol. Dobbiamo pensare da domani al campionato e poi alla Coppa Italia. Dobbiamo essere più forti e lavorare di più. Sia con la Dinamo che oggi abbiamo giocato tanto tempo senza un giocatore, due episodi che hanno cambiato le partite».

ESPULSIONE THEO – «Per me una sconfitta, non siamo andati agli ottavi, io per 6 anni ho fatto 5 volte gli ottavi, è una situazione nuova per me. Ho fatto tanti di quegli errori e continuo a farli. Gli errori li fanno anche i miei giocatori. Ma la faccia di questa eliminazione è di Sergio Conceicao e non di Theo».

SUL CAMBIO DI GIMENEZ – «Devo gestirlo Gimenez, perché quando è arrivato era infortunato. Volevamo ripartire per questo ho lasciato Joao Felix. Sono scelte mie e se sbaglio mi danno le valige in mano e vado via».

SULLA PANCHINA – «Alcuni cambi tanto per cambiare non ne vale la pena, se cambio è perché penso che in quel momento possono dare qualcosa in più».

TROPPE RAGAZZATE? –«C’è da migliorare su tanti aspetti e uno di questi è quello di alcuni atteggiamenti. All’esterno in Italia c’è un ambiente che nemmeno aiuta i giocatori».

THEO TROPPO INTERMITTENTE – «Lo conosco da tanto e so che può fare di più, come può fare di più anche il suo allenatore».