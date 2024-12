Theo Hernandez Milan, stagione da incubo: non dribbla (quasi) più e non è mai decisivo. I numeri negativi del francese rispetto al passato

Fin qui la stagione di Theo Hernandez al Milan è stata da incubo.

Baiocchini a Sky Sport 24 ha presentato alcuni numeri negativi del francese rispetto al passato che certificano il fatto che non sia più decisivo come un tempo tra Serie A e Champions League: dribbling -57%, passaggi in area -41%, tocchi in area -36%, ingresso nel terzo offensivo -69%, metri palla al piede -39%, metri palla al piede verso la porta -44%