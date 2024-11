Theo Hernandez Milan, il retroscena è da non credere! Era tutto vero, aveva chiesto questa cifra

Theo Hernandez Milan, retroscena da non credere: il francese aveva inizialmente chiesto più di 8 milioni di euro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è spuntato un importante retroscena nel calciomercato Milan relativo al futuro di Theo Hernandez.

Per Theo è in corso una specie di disgelo dopo che la richiesta per firmare un nuovo accordo, bonus compresi, era stata superiore a 8 milioni netti. Cifra oltre il tetto fissato dal Milan, ovvero i 7 milioni che percepisce attualmente Leao.