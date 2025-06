Theo Hernandez Milan, il terzino drizza le antenne! Offerta dal top club, la posizione di Furlani

Theo Hernandez Milan, nelle ultime ore l’Atletico Madrid ha offerto ai rossoneri 15 milioni di euro per il terzino: no dei rossoneri

l calciomercato estivo entra nel vivo e in casa Milan la situazione è decisamente dinamica, con diverse trattative in uscita che tengono banco. Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione tramite un post su X, rivelando dettagli significativi sulle mosse del club rossonero. La notizia più rilevante riguarda senza dubbio il futuro di Theo Hernandez.

Theo Hernandez, un Futuro Ancora Incerto: Il No all’Arabia e la Pressione dell’Atletico Madrid

Il nome di Theo Hernandez è destinato a essere uno dei più caldi di questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Di Marzio, l’Atletico Madrid ha formalizzato un’offerta di 15 milioni di euro per il terzino francese. Una cifra, tuttavia, considerata ancora insufficiente dal calciomercato Milan, che valuta il suo gioiello molto di più. È noto che il club rossonero, in precedenza, aveva raggiunto un accordo verbale con l’Al-Hilal per la cessione di Hernandez sulla base di 30 milioni di euro più bonus. Una somma cospicua che avrebbe garantito un’importante plusvalenza, ma che si è scontrata con la ferma volontà del giocatore.

Theo Hernandez, infatti, continua a non prendere in considerazione l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita. Il suo desiderio è quello di proseguire la carriera in Europa, cercando una soluzione che lo soddisfi pienamente sia a livello sportivo che personale. Questa posizione del giocatore rende più complessa la trattativa per il Milan, che si trova a gestire una situazione in cui l’interesse di un club europeo è inferiore alle proprie richieste economiche, mentre un’offerta più vantaggiosa da un campionato extra-europeo viene respinta dal diretto interessato. La posizione dell’Atletico Madrid, seppur con un’offerta ancora bassa, potrebbe essere la chiave per sbloccare la situazione, a patto che i Colchoneros decidano di alzare la posta. Il Milan dal canto suo, non ha fretta di cedere uno dei suoi uomini chiave e attenderà l’offerta giusta, consapevole del valore intrinseco del terzino sinistro, capace di fare la differenza in entrambe le fasi di gioco.