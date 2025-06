Calciomercato Milan, chi al posto di Theo Hernandez? Nome a sorpresa dalla Premier. E a destra...

Calciomercato Milan, rossoneri alle prese con la questione Theo Hernandez: spunta Zinchenko. E a destra spunta l’opzione Dodò

Il calciomercato Milan estivo è alle porte e in casa Milan la gestione del “caso Theo Hernandez” si sta rivelando la priorità assoluta. Il futuro del terzino francese, pilastro inamovibile delle ultime stagioni rossonere, è appeso a un filo, e la dirigenza di Via Aldo Rossi si trova di fronte a un bivio cruciale: blindare il suo gioiello con un rinnovo contrattuale oneroso o, in caso di addio, trovare un’alternativa all’altezza per la fascia sinistra. La situazione è fluida e, come riportato dal giornalista Gianluigi Longari, intermediari e agenti hanno già iniziato a sondare il terreno, proponendo diverse opzioni al club meneghino.

L’eventuale partenza di Theo Hernandez lascerebbe un vuoto difficile da colmare. Il francese non è solo un eccellente difensore, ma anche un propulsore costante dell’azione offensiva, capace di spaccare le partite con le sue progressioni palla al piede e i suoi gol. Perdere un giocatore con queste caratteristiche imporrebbe al Milan una ricerca meticolosa e mirata. Ed è in questo contesto che, tra le varie proposte giunte sul tavolo della dirigenza, spicca un nome a sorpresa: quello di Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal.

Il laterale ucraino, duttile e capace di ricoprire più ruoli tra terzino sinistro e centrocampista, sarebbe stato offerto dagli intermediari come possibile soluzione. Zinchenko, pur non avendo le stesse caratteristiche dirompenti di Theo Hernandez in fase offensiva, porterebbe in dote esperienza internazionale, un’ottima visione di gioco e una notevole capacità di palleggio, qualità che potrebbero sposarsi bene con il sistema di gioco di Stefano Pioli. La sua situazione all’Arsenal, dove non è sempre titolare inamovibile, potrebbe favorire un’eventuale trattativa, ma resta da capire quali siano le reali intenzioni del club londinese e del giocatore stesso.

Parallelamente alla questione Theo Hernandez, il Milan sta lavorando anche per rinforzare la corsia destra, un reparto che necessita di innesti di qualità. E qui il nome che circola con maggiore insistenza, sempre secondo le indiscrezioni raccolte da Gianluigi Longari, è quello di Dodô della Fiorentina. Il terzino brasiliano ha dimostrato in maglia viola tutte le sue qualità: spinta costante, cross precisi e una buona fase difensiva. Non a caso è uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza rossonera.

Tuttavia, la pista che porta a Dodô si presenta tutt’altro che semplice. La Fiorentina, infatti, valuta il suo gioiello a cifre molto alte, considerando il suo potenziale e la sua importanza nel progetto tecnico di Vincenzo Italiano. Trattare con la famiglia Commisso non è mai semplice, e per arrivare al brasiliano il Milan dovrebbe sborsare una cifra considerevole, operazione che andrebbe a pesare non poco sul bilancio. Sarà fondamentale capire quanto il Milan sia disposto a investire su Dodô e se la Fiorentina aprirà a formule alternative, magari con contropartite tecniche, per abbassare la parte cash dell’operazione.

In sintesi, il Milan si trova a un bivio cruciale per la costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione. La gestione del “caso Theo Hernandez” è il punto di partenza, con l’Arsenal che offre Zinchenko come possibile alternativa. Parallelamente, si cerca di rinforzare la fascia destra, con Dodô che rappresenta un obiettivo concreto ma costoso. Il lavoro della dirigenza è appena iniziato, e le prossime settimane saranno decisive per delineare il volto del nuovo Milan.