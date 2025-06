Condividi via email

Calciomercato Milan, a breve la decisione definitiva di Theo Hernandez all’Al Hilal: il francese ha le idee chiare. Le ultimissime sui rossoneri

Il mercato arabo continua a essere una fonte di grandi movimenti, e l’Al Hilal in particolare, sotto la guida di Simone Inzaghi, sta cercando rinforzi di spessore in Europa. Dopo aver tentato invano di convincere Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, il club saudita sembra aver incassato il “no” definitivo del francese e sta ora accelerando per un altro obiettivo: Angelino. È quanto emerge dalle ultime indiscrezioni raccolte e diffuse da Daniele Longo, giornalista esperto di calciomercato.

Theo Hernandez, nonostante le lusinghe e le offerte faraoniche provenienti dall’Arabia Saudita, ha ribadito la sua volontà di rimanere in Europa e di continuare la sua avventura al Milan. Una decisione che, seppur attesa dai tifosi rossoneri, ha spinto l’Al Hilal a virare rapidamente su alternative concrete per la corsia mancina.

L’attenzione del club saudita si è ora spostata con decisione su Angelino, terzino sinistro attualmente in forza alla Roma. Daniele Longo ha infatti segnalato che l’Al Hilal ha messo il turbo per l’ex giocatore del Manchester City e del Lipsia. L’offerta presentata alla Roma sarebbe significativa, nell’ordine dei 20 milioni di euro complessivi (tra parte fissa e bonus), una cifra che la Roma, alle prese con la necessità di fare cassa e rispettare i paletti del fair play finanziario, potrebbe prendere seriamente in considerazione.

Per Angelino, il trasferimento in Arabia rappresenterebbe un’opportunità economica importante e una nuova sfida professionale. Il giocatore spagnolo, arrivato alla Roma con grandi aspettative, ha dimostrato le sue qualità ma un’eventuale cessione a queste cifre potrebbe essere vista di buon occhio dal club giallorosso.

La rapidità con cui l’Al Hilal ha cambiato obiettivo dimostra l’urgenza di Simone Inzaghi di completare la rosa in vista dei prossimi impegni, inclusa la partecipazione al Mondiale per Club. Il “no” di Theo Hernandez, dunque, ha innescato un effetto domino che ha portato l’Al Hilal a concentrarsi su Angelino, aprendo nuove prospettive di mercato per la Roma e il giocatore stesso.