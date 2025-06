Theo Hernandez, niente apertura all’Al-Hilal: la reazione del Milan

Theo Hernandez non cede alle offerte dell’Al-Hilal. Il Milan non gradisce questo continuo rifiuto

La trattativa per il trasferimento di Theo Hernandez all’Al Hilal, che sembrava ben avviata con un accordo già raggiunto tra Milan e club saudita, si sta complicando forse definitivamente. Come riportato da Tuttosport, il terzino francese continua a opporre un netto rifiuto alla proposta proveniente dall’Arabia Saudita, mettendo a serio rischio un affare che porterebbe nelle casse rossonere ben 30 milioni di euro.

La fermezza di Theo Hernandez nel voler rimanere a giocare in Europa sta generando una crescente irritazione in via Aldo Rossi. Il Milan, infatti, aveva individuato nella sua cessione una fonte di ricavo importante per finanziare il mercato in entrata e per garantire un bilancio più solido. Il “no” del giocatore, dunque, non è solo un ostacolo alla trattativa in corso, ma rischia di creare un vero e proprio braccio di ferro tra il club e il suo talentuoso difensore.

Theo Hernandez, evidentemente, non è attratto dalle sirene saudite, nonostante le cifre da capogiro che circolano per il suo ingaggio (si parla di circa 18 milioni di euro a stagione, contro i 4,5 attuali al Milan). La sua priorità sembra essere quella di continuare a competere ad alti livelli nel calcio europeo, magari in un club di primo piano. Questa posizione, se da un lato è comprensibile per un giocatore ancora nel pieno della sua carriera e con ambizioni sportive elevate, dall’altro mette il Milan in una posizione scomoda.

Se l’affare con l’Al Hilal dovesse definitivamente sfumare, il Milan si troverebbe a dover gestire una situazione complessa. Da una parte, c’è il rischio di perdere un’entrata economica significativa; dall’altra, si aprirebbe il nodo del rinnovo contrattuale di Theo, che scade nel 2026. Senza un prolungamento, il Milan rischierebbe di vedere il suo laterale partire a parametro zero tra un anno, vanificando qualsiasi possibilità di monetizzazione. La dirigenza rossonera dovrà quindi trovare una soluzione che contemperi le esigenze economiche del club con le aspirazioni del giocatore, evitando che questa situazione si trasformi in un caso spinoso.