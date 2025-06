Mercato Milan, Theo Hernandez fa muro! No a quella destinazione, lascerà i rossoneri solo se...

Mercato Milan, no categorico e definitivo di Theo Hernandez al possibile trasferimento in Arabia Saudita: via solo per un top club europeo

Il futuro di Theo Hernandez continua a essere uno degli argomenti più dibattuti nel panorama calcistico internazionale, ma una cosa sembra ormai certa: l’Arabia Saudita non rientra nei piani del talentuoso terzino sinistro francese. A ribadirlo con forza è stato Manuel Garcia Quilón, agente del giocatore, ponendo fine, almeno per il momento, alle speculazioni che lo vedevano come potenziale obiettivo dei ricchi club sauditi.

Le voci su un possibile trasferimento di Theo in Pro League avevano iniziato a circolare con insistenza nelle scorse settimane, alimentate dai massicci investimenti del campionato arabo e dalla tendenza a ingaggiare giocatori di alto profilo provenienti dai campionati europei. Tuttavia, Quilón è stato categorico, smontando di fatto ogni ipotesi in tal senso e rassicurando i tifosi del Milan.

Questa posizione ferma dell’agente è di fondamentale importanza non solo per il giocatore, ma anche per il Milan. Theo Hernandez è un pilastro inamovibile della formazione rossonera, una delle pedine chiave dello scacchiere di Massimiliano Allegri. La sua capacità di incidere sulla fascia sinistra, sia in fase difensiva che, soprattutto, in quella offensiva, lo rende un elemento insostituibile per le ambizioni del club. La sua velocità, la sua progressione palla al piede e il suo tiro potente sono caratteristiche che pochi terzini al mondo possono vantare.

A conferma di questa linea, anche fonti vicine al calciomercato Milan, come il noto giornalista Antonio Vitiello, hanno più volte sottolineato come il club non abbia alcuna intenzione di privarsi di Theo Hernandez. Vitiello, sempre molto informato sulle dinamiche interne rossonere, ha ribadito in diverse occasioni che il Milan considera Theo un giocatore non cedibile, a meno di offerte irrinunciabili e, soprattutto, a fronte di una ferma volontà del giocatore di cambiare aria, eventualità che al momento non sembra affatto concreta. Il Milan ha investito molto su di lui, sia in termini economici che progettuali, e lo vede come parte integrante del suo progetto a lungo termine.

Il contratto di Theo Hernandez con il Milan scadrà nel 2026, e sebbene non ci sia un’imminente scadenza che ponga pressione, è chiaro che il club avrà interesse a blindare ulteriormente il suo gioiello. Le prestazioni costanti e di alto livello hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, ma la priorità del giocatore sembra essere quella di continuare la sua avventura in rossonero. La stabilità offerta dal Milan, la centralità nel progetto tecnico e il legame con la tifoseria sono tutti elementi che contribuiscono a rafforzare la sua permanenza a Milano.

In un’estate che si preannuncia ricca di movimenti di mercato, la presa di posizione di Quilón su Theo Hernandez rappresenta una nota di certezza per il Milan. I rossoneri possono contare sul loro terzino sinistro, concentrandosi sul rafforzamento della squadra in altri reparti e continuando a costruire un futuro vincente con uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Le sirene arabe, per Theo Hernandez, rimangono solo un lontano eco.