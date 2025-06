Mercato Milan, Theo Hernandez in bilico! Spunta la promessa che può cambiare tutto

Mercato Milan, ancora in bilico il futuro di Theo Hernandez: l’Al Hilal ha promesso a Simone Inzaghi l’acquisto del terzino francese

Secondo le recenti dichiarazioni di Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, il futuro di Theo Hernandez nel calciomercato Milan si tinge di incertezza, con diverse pretendenti pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del talentuoso terzino francese. Longari, intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, ha fornito un quadro dettagliato della situazione, svelando retroscena e possibili scenari.

Una delle rivelazioni più significative riguarda l’insistente interesse dell’Al Hilal, club saudita che non intende mollare la presa su Hernandez. “Mi risulta da fonti accreditate dall’Arabia che l’Al Hilal non lo molla”, ha affermato Longari, sottolineando la determinazione del club arabo a portare il giocatore in Medio Oriente. Tuttavia, le preferenze di Theo Hernandez sembrerebbero orientarsi verso soluzioni differenti, con l’Atletico Madrid in cima alla lista dei desideri del calciatore. Questa dicotomia tra le ambizioni del club saudita e le aspirazioni del giocatore rappresenta un nodo cruciale nella trattativa.

L’Atletico Madrid, in particolare, sembra essere un’opzione molto concreta, spinta da una richiesta esplicita dell’allenatore Diego Simeone. Longari ha rivelato un dettaglio significativo: “Posso dirvi al 100% che è una richiesta esplicita di Inzaghi e so che quando ha firmato gli è stato promesso che sarebbero riusciti a portarselo a casa”. Sebbene Longari abbia erroneamente citato Inzaghi al posto di Simeone, il concetto chiave rimane: l’Atletico Madrid ha un forte interesse per Hernandez e la dirigenza avrebbe fatto promesse all’allenatore riguardo al suo acquisto. Questa informazione suggerisce che i Colchoneros non faranno sconti e tenteranno il tutto per tutto per convincere il Milan e il giocatore.

Il Milan, dal canto suo, sembrerebbe aver preso una decisione definitiva riguardo alla cessione di Theo Hernandez. “Il Milan ha deciso di venderlo”, ha sentenziato Longari, evidenziando una chiara volontà del club rossonero di monetizzare le prestazioni del proprio gioiello. La motivazione principale dietro questa scelta è di natura economica: l’offerta dell’Al Hilal garantirebbe al Milan un introito economico significativamente superiore rispetto a qualsiasi altra proposta. Tuttavia, il vero scoglio da superare resta la volontà del giocatore. Convincere Theo Hernandez ad accettare l’opzione saudita, nonostante le cifre elevate, non sarà un’impresa semplice.

Longari ha infine interpretato la posizione di Theo Hernandez come una strategia per massimizzare il proprio guadagno. “Theo gioca a rialzo per strappare un ingaggio più alto possibile”, ha spiegato l’esperto di mercato. Questa tattica è comune nel mondo del calcio, con i giocatori che sfruttano l’interesse di più club per ottenere le migliori condizioni contrattuali. È lecito aspettarsi, quindi, che ci saranno “nuovi tentativi, ma non solo uno anche diversi per strappare il sì del giocatore”. La partita per Theo Hernandez è tutt’altro che chiusa e si prospettano ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, con il Milan impegnato a bilanciare le proprie esigenze finanziarie con le ambizioni del proprio fuoriclasse.