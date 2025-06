Theo Hernandez Milan, l’Atletico Madrid si allontana? Il club spagnolo ha preso una decisione. Ecco quale

Theo Hernandez Milan, l’Atletico Madrid potrebbe aver mollato definitivamente il francese: c’è Robertson nel mirino

L’Atletico Madrid, in una mossa sorprendente e ambiziosa, ha individuato in Andy Robertson del Liverpool il suo obiettivo principale per rinforzare la fascia sinistra. Questa notizia esclusiva, rilanciata da Matteo Moretto e ulteriormente confermata da Fabrizio Romano, evidenzia la chiara preferenza dei Colchoneros per il terzino scozzese, considerato internamente il candidato ideale per il ruolo. Tuttavia, la vicenda non è semplice e presenta una serie di complessità notevoli.

L’interesse per Robertson è emerso dopo che l’Atletico Madrid ha completamente interrotto le trattative con il calciomercato Milan per Theo Hernández. La situazione riguardante il talentuoso terzino francese ha raggiunto un punto di stallo insuperabile, con la distanza tra i due club ritenuta eccessiva dall’Atletico. Questo impedimento economico e negoziale ha spinto la dirigenza spagnola a ricalibrare le proprie priorità e a volgere lo sguardo altrove, puntando a un profilo di altissimo livello come Robertson.

La decisione di mettere Robertson più in alto di Theo Hernández nella shortlist dell’Atletico è un segnale forte e chiaro delle nuove strategie del club. Nonostante Theo Hernández sia stato a lungo un nome caldo e un desiderio persistente per Diego Simeone, le richieste economiche del Milan si sono rivelate un ostacolo insormontabile. Il Milan ha sempre valutato molto alto il cartellino di Hernández, riconoscendone il valore cruciale all’interno della squadra e la sua influenza determinante sulle prestazioni. Per il club rossonero, cedere Theo sarebbe stata una perdita enorme, e di conseguenza la richiesta economica è sempre stata commisurata al suo status di top player e alla sua centralità nel progetto tecnico di Stefano Pioli.

Le trattative per Theo Hernández si sono protratte per un certo periodo, con contatti frequenti tra le due società, ma ogni tentativo di avvicinamento si è scontrato con la ferma posizione del Milan. Il Diavolo non aveva alcuna intenzione di svendere uno dei suoi elementi più pregiati, consapevole che il suo apporto non è facilmente replicabile. La volontà del Milan di trattenere Theo era forte e chiara, e le offerte pervenute non hanno mai soddisfatto le aspettative economiche della società. Questa irremovibilità da parte del Milan ha costretto l’Atletico a prendere atto dell’impossibilità di raggiungere un accordo e a rivolgere l’attenzione altrove.

L’Atletico Madrid considera Andy Robertson un obiettivo raggiungibile, pur riconoscendo che si tratta di un affare tutt’altro che facile. Il Liverpool, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore così fondamentale per la propria difesa. Tuttavia, la percezione dell’Atletico è che le condizioni per un’eventuale trattativa con il Liverpool siano, paradossalmente, meno proibitive rispetto a quelle con il Milan per Theo Hernández. Questo non significa che l’operazione sia imminente o semplice, ma che c’è una finestra di possibilità che i Colchoneros intendono esplorare con serietà e determinazione. La cifra richiesta per Robertson potrebbe essere elevata, ma l’Atletico sembra disposto a fare un investimento significativo per assicurarsi un terzino sinistro di caratura internazionale che possa garantire solidità difensiva e spinta offensiva.

In sintesi, la priorità dell’Atletico Madrid si è spostata drasticamente. L’era del corteggiamento a Theo Hernández sembra essere giunta al capolinea a causa delle differenze inconciliabili con il Milan. Ora, gli occhi di Madrid sono puntati su Anfield, con la speranza di poter strappare Andy Robertson al Liverpool e assicurarsi il rinforzo desiderato per la corsia mancina, un ruolo cruciale nello scacchiere tattico di Simeone. La soddisfazione del Milan per aver blindato Theo Hernández è palpabile, mentre l’Atletico si prepara a una nuova, complessa sfida sul mercato.