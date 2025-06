Theo Hernandez Milan, il francese ha un piano preciso per il futuro ma... Ultimissime

Condividi via email

Theo Hernandez Milan, il terzino francese, in caso di addio al club rossonero, vorrebbe rimanere in Europa ma al momento c’è solo l’Arabia

Secondo la Gazzetta dello Sport, le ultime due stagioni di Theo Hernandez sono state deludenti rispetto alle aspettative. Il giocatore, che aveva contribuito a far vincere al Milan il suo diciannovesimo scudetto, sembra aver perso lo smalto che lo caratterizzava. La sua regressione è stata evidente, sia in termini di prestazioni che di comportamento.

Il calciomercato Milan potrebbe perdere Hernandez senza ottenere un grande ritorno economico, nonostante il giocatore sia ancora di alto livello sulla carta. Infatti, a differenza di quanto ci si aspetterebbe per un giocatore della sua caratura, non ci sono molte squadre interessate a lui, se non l‘Al Hilal che però rappresenta una destinazione diversa rispetto alle aspettative.

La situazione attuale è motivo di grande rammarico per i tifosi del Milan, che avevano sviluppato un forte legame con Hernandez durante gli anni. Sarebbe stato bello vedere il giocatore continuare a giocare ad alto livello per la squadra rossonera, ma così non sarà.