Theo Hernandez via dal Milan? Con questa offerta il club direbbe sì alla cessione: la CIFRA

Theo Hernandez via dal Milan? Con questa offerta il club direbbe sì alla cessione del terzino francese: la CIFRA

È ancora tutto da definire il futuro di Theo Hernandez, legato al Milan da un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e con il quale non sono ancora stati trovati gli accordi per il rinnovo.

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport sulle sue tracce resta il Bayern Monaco e, se dovessero arrivare offerte da almeno 80 milioni di euro, il club rossonero certamente le prenderebbe in considerazione.