Theo Hernandez Milan, scenario clamoroso tra le due parti: la dirigenza rossonera sta meditando addirittura questa decisione drastica. Le ultimissime

Luca Bianchin, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha offerto un’analisi approfondita e piuttosto preoccupante sul futuro di Theo Hernandez al Milan. Secondo Bianchin, la situazione del terzino francese è delicata e potrebbe portare a scenari estremi, con il giocatore che potrebbe decidere di forzare la mano e lasciare il club a parametro zero tra dodici mesi.

“Theo Hernandez può forzare la mano e aspettare 12 mesi per lasciare il Milan a zero“, ha dichiarato Bianchin, sottolineando come il contratto in scadenza nel 2026 dia al giocatore un potere contrattuale significativo. Questa strategia, se adottata da Theo, metterebbe il Milan in una posizione scomoda, costringendolo a cedere il giocatore a un prezzo inferiore al suo valore di mercato in questa finestra estiva, o a rischiare di perderlo gratuitamente l’anno prossimo.

Dall’altra parte, il Milan si trova di fronte a un dilemma. “Il Milan, all’opposto, potrebbe escluderlo dai titolari o dalla squadra, ma non vuole arrivare a tanto“, ha aggiunto Bianchin. Questa affermazione evidenzia la riluttanza del club a prendere misure drastiche che potrebbero danneggiare l’immagine della società e creare un precedente negativo nello spogliatoio. Escludere un giocatore chiave come Theo Hernandez, peraltro uno dei pilastri della squadra, sarebbe un gesto forte con ripercussioni sia tecniche che ambientali.

La situazione, dunque, è un braccio di ferro tra la volontà del giocatore e le esigenze del club. Il Milan è chiamato a prendere una decisione strategica: cedere Theo ora per monetizzare, oppure tentare di convincerlo a rinnovare, sapendo di poter rischiare di perderlo a zero. La tensione è alta e le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di uno dei terzini più forti d’Europa.