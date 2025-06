Theo Hernandez dal Milan all’Al-Hilal, tutto pronto: ecco quando si può chiudere

Condividi via email

Theo Hernandez, per il trasferimento in Arabia Saudita è tutto definito. Ecco quando può essere ufficializzata la trattativa

Theo Hernández è sempre più vicino a lasciare il Milan per approdare all’Al Hilal. Le trattative tra il club saudita, il difensore francese e il Milan sono ormai giunte a una svolta decisiva, con gli accordi verbali già stipulati dall’inizio di questa settimana. È quanto rivela l’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso i suoi canali X (ex Twitter), anticipando il suo celebre “here we go” a breve.

Secondo quanto riportato, l’Al Hilal e il Milan sono in procinto di chiudere l’affare, con i passaggi formali attesi entro la prossima settimana. Il via libera da parte del giocatore, inizialmente restio al trasferimento in Arabia Saudita per motivi tecnici e familiari, sarebbe arrivato, sbloccando di fatto la trattativa.

Theo Hernández, arrivato al Milan nel 2019, è diventato uno dei pilastri della squadra rossonera, distinguendosi per le sue incursioni offensive e la sua incisività sulla fascia sinistra. La sua partenza segnerà un cambiamento significativo per la rosa milanista, che ora dovrà trovare un sostituto all’altezza per ricoprire un ruolo così cruciale.

L’operazione, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro più bonus per il Milan, permetterà al club di realizzare una plusvalenza importante e di reinvestire sul mercato per rinforzare la squadra. Per il giocatore, invece, si prospetta un contratto faraonico, con uno stipendio che potrebbe superare i 20 milioni di euro netti a stagione.