Theo Hernandez all’Al-Hilal: la trattativa entra nel vivo dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. Cosa manca per chiudere

Theo Hernandez, non convocato da Allegri per il raduno di domani, è pronto a lasciare il Milan: cosa manca per chiudere con l’Al Hilal

La trattativa per il trasferimento di Theo Hernández dal calciomercato Milan all’Al-Hilal sta per entrare nella sua fase decisiva. Dopo un rinvio strategico da parte del club saudita, l’eliminazione dell’Al-Hilal dal Mondiale per Club ha riaperto i giochi, portando le due società a un appuntamento cruciale per definire il futuro del terzino francese. L’indiscrezione, rielaborata da un articolo di Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, evidenzia come i tempi siano ora interamente nelle mani del club arabo.

Inizialmente, l’Al-Hilal aveva posticipato ogni discussione di calciomercato per evitare potenziali problemi interni e consentire alla squadra di Simone Inzaghi (erroneamente menzionato come allenatore dell’Al-Hilal nell’articolo originale, mentre è dell’Inter; si intende probabilmente l’allenatore dell’Al-Hilal in quel momento) di concentrarsi pienamente sulla conclusione della stagione e sul Mondiale per Club. Tuttavia, la sconfitta contro il Fluminense ha accelerato i tempi, e ora il tavolo delle negoziazioni è pronto.

Le Mosse dell’Al-Hilal e la Posizione di Theo Hernández

La volontà dell’Al-Hilal di acquisire Theo Hernández è una richiesta specifica del loro nuovo allenatore, la cui identità non è menzionata ma che ha evidentemente individuato in Hernández un obiettivo prioritario. Inizialmente, il giocatore aveva rifiutato l’approdo in Arabia Saudita. Tuttavia, la successiva interruzione della trattativa che avrebbe dovuto portarlo dall’Atletico Madrid (qui si intende un ritorno all’Atletico Madrid o un trasferimento da parte del Milan all’Atletico Madrid, il che appare meno probabile dato il contesto) al Milan, e la conseguente mancanza di alternative concrete in Europa, lo hanno spinto a considerare seriamente l’offerta dell’Al-Hilal.

L’offerta economica fatta a Hernández è di quelle che cambiano una carriera: un contratto da 20 milioni di euro a stagione. Questa cifra, come sottolineato da Bianchin, è molto probabile che verrà corrisposta al giocatore qualora la trattativa si concluda, cosa che viene ritenuta altamente probabile.

La Distanza tra i Club e le Aspettative del Milan

Nonostante l’accordo con il giocatore sia quasi definito, resta da trovare l’intesa economica tra i due club. L’Al-Hilal ha presentato un’offerta al Milan di 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Il Milan, d’altra parte, preferirebbe ricevere 25 milioni di euro subito, senza la variabilità legata ai bonus. Questa piccola differenza di valutazione è l’ultimo ostacolo da superare prima della fumata bianca.

I tempi di questa definizione sono, come detto, dettati dall’Al-Hilal, con il Milan che attende l’offerta definitiva. Nel frattempo, il club rossonero ha concesso a Theo Hernández qualche giorno in più di vacanza, indicando forse una certa rassegnazione all’imminente partenza del giocatore. Lo stesso destino sembra toccare ad altri elementi della rosa rossonera, come Bennacer, Adli e Vasquez, tutti calciatori ritenuti in uscita e in attesa di trovare una nuova sistemazione per la prossima stagione.

L’Appello di Leao e il Futuro Incerto

In questo scenario di partenze imminenti, spicca la figura di Rafa Leao. Il talentuoso attaccante portoghese ha espresso pubblicamente il suo dispiacere e la sua vicinanza a Hernández attraverso un messaggio su Instagram: “Sempre con te, non ti lascio“. Un gesto che evidenzia il forte legame tra i due compagni di squadra e la resistenza di Leao a un destino che sembra ormai segnato per il suo amico.

Tuttavia, salvo improbabili inversioni a U da parte dell’Al-Hilal, sembra che Rafa Leao dovrà presto affrontare una brutta notizia, con la partenza di Theo Hernández che appare sempre più inevitabile. La definizione della trattativa è attesa a brevissimo, e il Milan si prepara a salutare uno dei suoi elementi chiave degli ultimi anni. La cessione di Hernández potrebbe rappresentare un punto di svolta per il mercato rossonero, liberando risorse economiche significative per nuovi investimenti.