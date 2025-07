Calciomercato Milan, il retroscena su Theo Hernandez lascia perplessi: è successa questa cosa

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena su Theo Hernandez: i rossoneri l’hanno messo fuori progetto senza avere in mano il sostituto

Il calciomercato del Milan entra nel vivo, con la società rossonera decisa a consegnare al neo-mister Massimiliano Allegri una squadra il più possibile completa in vista degli imminenti impegni. La stagione del Diavolo, infatti, prenderà il via in anticipo rispetto alla concorrenza con i trentaduesimi di Coppa Italia, rendendo cruciale una rapida definizione della rosa. Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Samuele Ricci e il blocco di un colpo di esperienza come Luka Modric, l’attenzione si sposta ora sulla necessità di rinforzare ulteriormente la squadra.

Un tema caldo in casa Milan è stato analizzato da Monica Colombo, stimata firma de Il Corriere della Sera, in un video pubblicato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato interessante sulle strategie del club e sulle possibili sfide che attendono Allegri.

Il Nodo Theo Hernandez: Un Addio Che Stupisce

Uno degli argomenti centrali toccati dalla Colombo riguarda la gestione di Theo Hernandez e la ricerca di un suo erede sulla fascia sinistra. “Theo Hernandez è stato uno degli artefici dello scudetto, è stato accompagnato alla porta: stupisce come ci si sia privati di una delle colonne della squadra senza avere ancora pronto un piano B che sicuramente ci sarà e arriverà”, ha dichiarato la giornalista. Questa affermazione sottolinea un punto cruciale: la cessione di un giocatore così influente e decisivo, autore di prestazioni memorabili e gol fondamentali, ha lasciato un vuoto significativo.

La sorpresa della Colombo è condivisa da molti addetti ai lavori e tifosi. Liberarsi di un top player come Theo, capace di spaccare le partite con le sue progressioni inarrestabili e la sua potenza fisica, senza avere immediatamente un sostituto di pari livello, solleva interrogativi sulla pianificazione a breve termine. Sebbene sia lecito attendersi che la dirigenza milanista abbia già individuato e stia lavorando per portare un rimpiazzo all’altezza, l’assenza di un “piano B” già definito al momento della cessione ha creato una sensazione di incertezza.

Le Esigenze di Allegri e la Ricerca di “Materiale Umano”

La giornalista ha poi aggiunto una considerazione fondamentale dal punto di vista dell’allenatore: “Ma forse anche Allegri avrebbe desiderato avere più materiale umano a disposizione per iniziare il ritiro”. Questa osservazione evidenzia l’importanza di una rosa numerosa e completa fin dalle prime fasi della preparazione estiva. Un ritiro pre-campionato è il momento cruciale per Allegri per imprimere la sua filosofia di gioco, testare schemi e amalgamare il gruppo. Avere a disposizione tutti o quasi tutti i giocatori fin dall’inizio permette di ottimizzare i tempi e di costruire le basi per una stagione lunga e impegnativa.

L’espressione “materiale umano” racchiude la necessità di avere non solo titolari, ma anche riserve valide e alternative tattiche. La profondità della rosa è un fattore determinante per affrontare i moltevoli impegni tra campionato, coppe nazionali ed europee. L’assenza di Theo, seppur temporanea in termini di sostituzione, potrebbe aver complicato i piani iniziali di Allegri, costringendolo a lavorare con un gruppo non ancora al completo in ruoli chiave.

Il Milan è dunque al lavoro per chiudere le operazioni necessarie a completare l’organico. La priorità sembra essere la ricerca di un terzino sinistro di qualità che possa raccogliere l’eredità pesante di Hernandez. Al contempo, il club dovrà muoversi per rinforzare altri reparti, garantendo ad Allegri tutte le risorse necessarie per competere ai massimi livelli e puntare a nuovi successi. Il mercato estivo si prospetta intenso e cruciale per le ambizioni del Diavolo.