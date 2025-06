Theo Hernandez – Arrivano notizie contrastanti, la linea del Milan sul prezzo e la gestione potrebbe essere molto dura:

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista di CalcioMercato.com e voce nota su X, il Milan avrebbe fissato una “linea chiara” in merito al futuro di Theo Hernández. La dirigenza rossonera avrebbe comunicato una valutazione ben precisa per il terzino francese: il club prenderà in considerazione offerte pari o vicine ai 30 milioni di euro.

Questa cifra rappresenterebbe la soglia minima per avviare una trattativa che porti alla cessione del giocatore. L’intento del Milan è quello di monetizzare al massimo l’eventuale partenza di uno dei suoi elementi più preziosi, che negli anni ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale per la squadra grazie alle sue doti offensive e alla sua costante spinta sulla fascia sinistra.

L’indiscrezione di Longo suggerisce che, in assenza di proposte che si avvicinino a questa valutazione, il Milan non avrebbe intenzione di cedere Theo Hernández. Anzi, il messaggio veicolato sarebbe piuttosto netto: se non arriveranno offerte adeguate, esiste persino il rischio che il giocatore possa finire fuori rosa. Una posizione ferma, quella del club di Via Aldo Rossi, che mira a evitare sconti e a tutelare il proprio capitale tecnico ed economico.

Questa strategia evidenzia la volontà del Milan di non svendere i propri talenti e di mantenere un controllo rigoroso sulle operazioni di mercato. Per i club interessati, come l’Atlético Madrid, che secondo precedenti indiscrezioni starebbe spingendo per il suo acquisto, la palla passa ora alla fase successiva, con la necessità di presentare un’offerta concreta e in linea con le richieste del Milan per assicurarsi le prestazioni del terzino