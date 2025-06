Theo Hernandez Atletico – Sembrerebbe esserci l’intesa anche con il Milan per il trasferimento, la cifra dell’offerta

Sulla base delle recenti indiscrezioni riportate da Eurosport France, un’importante notizia sta scuotendo il calciomercato europeo: sembrerebbe che l’Atlético Madrid e il Milan abbiano raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento di Theo Hernández. L’accordo, stando alle fonti, si aggirerebbe intorno a una cifra di 23 milioni di euro, a cui andrebbero sommati diversi bonus legati a determinate condizioni e obiettivi futuri.

Se queste informazioni dovessero rivelarsi corrette, si tratterebbe di un movimento significativo per entrambi i club. Per il Milan, la cessione di Hernández, uno dei pilastri della squadra e autore di stagioni di altissimo livello, rappresenterebbe un’iniezione di capitale non indifferente, potenzialmente utile per finanziare nuovi acquisti e rafforzare altre aree della rosa. La cifra di 23 milioni più bonus rifletterebbe il valore riconosciuto al terzino francese, il cui impatto offensivo e la capacità di spinta sulla fascia sinistra lo hanno reso uno dei migliori nel suo ruolo a livello internazionale.

D’altro canto, l’Atlético Madrid, con l’eventuale arrivo di Hernández, si assicurerebbe un terzino sinistro di primissimo ordine, capace di garantire sia solidità difensiva che un notevole contributo in fase di attacco. La filosofia di gioco di Diego Simeone, basata su intensità e corsa, potrebbe esaltare ulteriormente le caratteristiche di Theo, che ritroverebbe la Liga spagnola dopo l’esperienza al Real Madrid e in prestito alla Real Sociedad.

È fondamentale sottolineare che, al momento, si tratta di una notizia riportata da una singola fonte e che non vi è ancora alcuna ufficialità da parte dei club interessati. Il calciomercato è notoriamente un ambiente dinamico e mutevole, dove gli accordi possono evolvere o saltare fino alla firma definitiva. Tuttavia, l’indiscrezione di Eurosport France ha già acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi, che attendono con ansia ulteriori sviluppi su questa potenziale operazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri in vista della prossima stagione.