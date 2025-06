Calciomercato Milan, Longari rivela: «C’è un clamoroso retroscena su Theo Hernandez. A Simone Inzaghi…»

Calciomercato Milan, Gianluigi Longari, noto giornalista esperto di mercato, ha svelato un clamoroso retroscena su Theo Hernandez

Intervenuto a Sportitalia, Gianluigi Longari ha svelato questo retroscena sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Mi risulta da fonti accreditata dall’Arabia che l’Al Hilal non lo molla, ma lui preferirebbe soluzioni diverse come l’Atletico Madrid. Posso dirvi al 100% che è una richiesta esplicita di Inzaghi e so che quando ha firmato gli è stato promesso che sarebbero riusciti a portarselo a casa. Secondo me ci sarà un nuovo tentativo, ma non solo uno anche diversi per strappare il sì del giocatore e lo hanno capito tutti. Il Milan ha deciso di venderlo, resta da convincere il giocatore sull’opzione saudita, che è quella che permetterebbe al club di guadagnare più di tutti. Theo gioca a rialzo per strappare un ingaggio più alto possibile, sicuramente ci saranno nuovi tentativi».