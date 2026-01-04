Theo Hernandez Juventus, parla Fabrizio Romano: la verità sulla clamorosa indiscrezione

Theo Hernandez Juventus, Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, svela la verità dietro la clamorosa indiscrezione di mercato

Nelle ultime ore, il mondo del calciomercato è stato scosso da un’indiscrezione incredibile: un presunto accordo verbale tra la Juventus e Theo Hernandez. Il terzino francese, oggi in forza all’Al-Hilal sotto la guida dell’ex tecnico interista Simone Inzaghi, è finito al centro di numerose speculazioni che lo vedrebbero pronto a un clamoroso ritorno in Serie A. Tuttavia, a fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto Fabrizio Romano che, attraverso il suo canale YouTube, ha gelato gli entusiasmi dei tifosi bianconeri.

L’esperto di mercato ha risposto ai numerosi messaggi ricevuti dai follower, spiegando che la realtà dei fatti è ben diversa dai rumors circolati. «Oggi è emerso questo discorso di Theo Hernandez con la Juventus: da quello che mi dicono, il francese non è assolutamente in uscita», ha dichiarato Romano, spegnendo di fatto le voci su una possibile rottura tra il giocatore e il club arabo. Nonostante il richiamo del calcio italiano, la posizione dell’ex milanista all’interno del progetto dell’Al-Hilal sembra essere più solida che mai.

Theo Hernandez Juventus, Nessuna trattativa con i bianconeri

Per rafforzare la smentita, il giornalista ha analizzato le dinamiche interne al club saudita, indicando chi sarà realmente a lasciare la squadra nella prossima sessione. «Il giocatore in uscita dall’Al Hilal è Cancelo e il portoghese partirà, non ci sono dubbi. Su Theo Hernandez la situazione è completamente opposta», ha sottolineato Romano, evidenziando come la dirigenza araba abbia piani diametralmente opposti per i due esterni difensivi.

Secondo le informazioni raccolte, il matrimonio tra la Juventus e il francese non è affatto all’ordine del giorno. Romano è stato categorico: «Sulla Juventus oggi non risulta che si stia trattando o negoziando, nè che ci sia la possibilità di vendere Theo». I tifosi della Vecchia Signora dovranno dunque mettersi l’anima in pace: nonostante il fascino di un’operazione simile, ad oggi non esistono le basi concrete per vedere Theo Hernandez con la maglia bianconera, con il club arabo intenzionato a tenersi stretto il suo fuoriclasse.