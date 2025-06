Theo Hernandez, niente all’Al-Hilal ma c’è l’Atletico: il giocatore spera nel Milan!

Theo Hernandez vuole l’Atletico Madrid – Il giocatore spera che il Milan possa accordarsi con lo spagnolo

La telenovela legata al futuro di Theo Hernandez al Milan si arricchisce di un nuovo capitolo, con l’Atletico Madrid che si inserisce prepotentemente nella corsa al terzino francese. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato di Relevo e spesso aggiornato sulle vicende rossonere, ci sarebbe già un accordo di massima tra Theo Hernandez e l’Atletico Madrid per un suo ritorno nella capitale spagnola.

Questa intesa tra il giocatore e il club madrileno rappresenta un passo significativo, indicando la chiara volontà di Theo di lasciare il Milan per una nuova avventura, preferibilmente in un contesto europeo di alto livello, dopo aver rifiutato offerte provenienti dall’Arabia Saudita (in particolare dall’Al-Hilal, nonostante un accordo già trovato tra i club). L’Atletico Madrid, dal canto suo, ha sondato il terreno e ha trovato terreno fertile per un’intesa personale con il difensore.

Ora la palla passa al Milan. Il club rossonero, che pure avrebbe voluto cedere Theo, si trova di fronte a una situazione complessa. Sebbene l’Atletico Madrid sia un’opzione gradita al giocatore, la trattativa per il suo cartellino si preannuncia ardua. Il Milan valuta Theo Hernandez tra i 30 e i 35 milioni di euro, cifra che l’Atletico Madrid potrebbe trovare elevata, considerando anche che il contratto del giocatore scade nel 2026.

Moretto sottolinea che la trattativa tra i due club proseguirà anche dopo il Mondiale per Club. Questo significa che i tempi per una chiusura dell’affare potrebbero essere lunghi e che le parti si prenderanno il tempo necessario per trovare un’intesa economica. La volontà del giocatore di tornare a Madrid è un fattore determinante che potrebbe spingere il Milan a una cessione, ma solo a fronte di un’offerta che soddisfi le proprie pretese.