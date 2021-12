Il Milan preoccupato dalle condizioni di Theo Hernandez. Il terzino francese ha lavorato anche oggi a parte

Punto di domanda Theo Hernandez per il Milan. Il terzino francese ha svolto allenamento personalizzato in palestra anche quest’oggi, come riportato da Sky Sport. Il giocatore ha ancora un po’ di febbre.

Per il match di domani contro il Napoli è dunque in dubbio. Oggi Stefano Pioli ne parlerà in conferenza stampa.