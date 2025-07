Theo Hernandez all’Al-Hilal, nessun intoppo per il Milan: ci sono novità?

Theo Hernandez all’Al-Hilal senza intoppi. Ecco quando si chiuderà la trattativa che porterà all’addio del terzino

Il mercato entra nel vivo per il Milan e per Theo Hernandez, il terzino sinistro francese di fama mondiale. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la trattativa che porterà il talentuoso esterno transalpino all’Al-Hilal, potente club dell’Arabia Saudita, sta procedendo senza intoppi. L’ufficializzazione dell’accordo è attesa per l’inizio della prossima settimana, segnando un passaggio epocale per il Diavolo e per la Saudi Pro League.

Theo Hernandez, classe 1997, arrivato a Milanello nell’estate del 2019 dal Real Madrid, è rapidamente diventato un pilastro inamovibile della fascia sinistra rossonera, grazie alla sua straordinaria velocità, la sua capacità di spinta offensiva e i suoi gol decisivi. La sua partenza lascerà un vuoto significativo nella formazione del Milan.

Il Mercato del Diavolo in Pieno Ritmo dopo il Mondiale per Club

La notizia dell’imminente cessione di Hernandez giunge in un momento cruciale per il club meneghino. Dopo l’uscita dal Mondiale per Club, la squadra di Simone Inzaghi, l’esperto allenatore italiano che ha guidato i rossoneri a importanti successi, potrà concentrarsi pienamente sulle strategie di mercato. La cessione di un giocatore del calibro di Theo Hernandez, sebbene dolorosa per i tifosi, garantirà un’importante iniezione di liquidità nelle casse del club lombardo, fondi che saranno cruciali per finanziare la campagna acquisti estiva.

L’undici di San Siro sarà chiamato a un compito arduo: trovare un sostituto all’altezza del laterale francese. Le opzioni sul tavolo della dirigenza del Milan saranno molteplici, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività della rosa in vista della prossima stagione di Serie A e delle competizioni europee.