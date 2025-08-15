Theo Hernandez Al Hilal, super gol del francese: primo centro con la nuova maglia per lui

Theo Hernandez Al Hilal, il terzino francese segna il suo primo gol con la nuova maglia

Una nuova avventura è iniziata per Theo Hernández, e l’inizio non poteva essere più promettente. Il terzino francese, dopo un’era di successi al Milan, ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Al Hilal, sebbene in amichevole. In una partita contro il Waldhof Manheim, squadra tedesca di 3.Liga (l’equivalente della nostra Serie C), l’esterno ha messo in mostra una delle sue doti migliori: un gran sinistro dalla distanza che ha gonfiato la rete, contribuendo alla vittoria per 3-2 della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Questo gol, pur non essendo ufficiale, è un segnale forte e chiaro della sua voglia di fare bene e di mettersi subito in mostra nel suo nuovo club. A 27 anni, Theo Hernández ha intrapreso un percorso che lo porta lontano dall’Europa, ma non dalla ribalta calcistica. Il suo trasferimento, avvenuto in questa sessione di mercato per 25 milioni di euro, ha segnato la fine di un’era per il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri, che ora dovrà fare a meno del suo incredibile apporto sulla fascia sinistra.

Nei suoi sei anni in rossonero, il francese ha lasciato un segno indelebile. Con 262 presenze, ha totalizzato ben 34 reti e servito 45 assist, diventando un punto di riferimento per l’attacco e un vero e proprio trascinatore. La sua velocità, la sua potenza e il suo tiro fulminante hanno fatto innamorare i tifosi milanisti e hanno reso il suo addio un momento di grande malinconia. Il Milan lo ha sostituito con Zachary Athekame, un giovane prospetto che avrà il difficile compito di non far rimpiangere uno dei migliori terzini al mondo.

Il trasferimento all’Al Hilal lega Theo al club arabo fino al 2028. Un contratto a lungo termine che dimostra la volontà del club di investire su profili di alto livello per dominare il campionato e competere a livello internazionale. Per l’esordio ufficiale, i tifosi dell’Al Hilal dovranno attendere il 29 agosto, quando la squadra affronterà l’Al Riyadh nella prima giornata di campionato.

In conclusione, il gol in amichevole di Theo Hernández è un piccolo ma significativo passo in un nuovo capitolo della sua carriera. Se da un lato il Milan si prepara a una nuova era senza il suo talento, dall’altro il francese è pronto a conquistare l’Arabia Saudita con le sue straordinarie qualità.