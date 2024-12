Theo Hernandez Milan, incontro fra l’agente e Furlani: la scelta è presa

Theo Hernandez Milan, incontro fra l’agente Quilon e Giorgio Furlani. La scelta è presa e condivisa da entrambe le parti: il terzino vuole rinnovare

Ore calde per il futuro di Theo Hernandez al Milan. Ieri l’agente del giocatore Quilon ha incontrato in sede Giorgio Furlani per discutere del rinnovo del proprio assistito. La volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme.

I rossoneri vogliono avvalersi della normativa del Decreto Crescita. Oggi si è discusso delle cifre e dei termini fiscali: l’idea è quella di fare un ‘contratto alla Leao‘ sui 6 milioni annui.