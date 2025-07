Theo Hernandez lascia il Milan, altri due addii confermati: la decisione di Allegri è chiara

Theo Hernandez dice addio al Milan, il terzino francese non sarà l’unico a salutare in questo mercato. Altre due cessioni confermate

Un vero e proprio terremoto sta scuotendo il Milan in queste prime ore del raduno pre-campionato a Milanello. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il futuro di Theo Hernandez, il talentuoso terzino sinistro francese, sembra ormai definito: il giocatore sarebbe vicinissimo alla chiusura con l’Al-Hilal, il potente club dell’Arabia Saudita. Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe una cessione eccellente per i rossoneri. La sua assenza tra i convocati da Massimiliano Allegri, il tecnico toscano da poco tornato sulla panchina del Diavolo, è un chiaro segnale in tal senso.

L’esclusione di Hernandez dal gruppo che ha iniziato la preparazione è la conferma di una trattativa ormai in fase avanzata, che porterebbe il Milan a privarsi di uno dei suoi pilastri difensivi e uomo chiave per la spinta offensiva sulla fascia sinistra. L’Al-Hilal, noto per le sue ambizioni e la capacità di attrarre grandi nomi del calcio europeo, avrebbe formulato un’offerta irrinunciabile sia per il club meneghino che per il giocatore.

Le Esclusioni di Bennacer e Adli

Ma le sorprese non finiscono qui. Il Corriere dello Sport rivela che dal “progetto Milan” sono stati ufficialmente esclusi anche altri due centrocampisti: Ismaël Bennacer e Yacine Adli. L’algerino Bennacer, un metronomo di centrocampo noto per la sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi, e il francese Adli, un trequartista duttile e con buone doti tecniche, non figurano tra i convocati per il ritiro.

Questa decisione, certamente concordata con la nuova guida tecnica di Allegri, suggerisce che il Diavolo stia pianificando una vera e propria rivoluzione nel proprio organico. L’esclusione di due figure importanti come Bennacer, spesso titolare nelle passate stagioni, e Adli, che aveva mostrato sprazzi di grande potenziale, indica una chiara volontà di rinnovamento e di ricerca di profili più funzionali alle nuove idee tattiche dell’allenatore. Il Milan si prepara a un calciomercato intenso, con l’obiettivo di plasmare una squadra che rispecchi appieno la visione di Allegri e possa tornare a competere ai massimi livelli. Le prossime settimane saranno cruciali per delineare i contorni della nuova rosa rossonera.