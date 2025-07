Mercato Milan, settimana decisiva per Theo Hernandez all’Al Hilal: questo fattore sblocca l’operazione tra le parti

Mercato Milan, arriva la settimana decisiva per il trasferimento di Theo Hernandez all’Al Hilal: tutti i dettagli

Il calciomercato Milan e l’Al-Hilal sono sul punto di definire uno dei trasferimenti più eclatanti di questa sessione di calciomercato: quello di Theo Hernández al club saudita. Le trattative, che si sono protratte per diverse settimane, sembrano giungere alla conclusione in questi giorni, con tutte le parti coinvolte fiduciose di formalizzare l’accordo entro la fine della settimana. La notizia, riportata con la consueta precisione dal celebre giornalista di mercato Fabrizio Romano, ha scosso il mondo del calcio, preannunciando un’altra partenza eccellente dalla Serie A verso la Saudi Pro League.

Secondo le indiscrezioni fornite da Fabrizio Romano, un accordo verbale tra l’Al-Hilal e il terzino sinistro rossonero sarebbe già in piedi da ben quindici giorni. Questo indica una ferma volontà del giocatore di intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita, spinto probabilmente da un’offerta economica irrinunciabile e dalla prospettiva di diventare uno dei volti di punta di un campionato in rapida crescita. Il via libera di Theo Hernández è stato un passo fondamentale che ha sbloccato la trattativa, permettendo ai due club di intensificare i contatti per definire i dettagli finali del trasferimento.

Il tempismo di questa accelerazione è significativo. Tutte le parti in causa, dal Milan all’Al-Hilal fino all’entourage di Theo Hernández, hanno atteso la conclusione del capitolo Coppa del Mondo per Club FIFA. Questo evento ha tenuto impegnati molti dei protagonisti del calcio internazionale, e ora che il torneo si è concluso, la strada è spianata per la finalizzazione di importanti operazioni di mercato. La definizione dell’affare Hernández rientra perfettamente in questa logica temporale, evidenziando una strategia ben precisa da parte del club saudita di rafforzarsi con calciatori di altissimo profilo.

Per il Milan, la cessione di Theo Hernández rappresenterebbe una perdita tecnica considerevole. Il francese è stato negli anni uno dei pilastri della squadra, un elemento insostituibile sulla fascia sinistra capace di abbinare straordinarie capacità difensive a un’impressionante propensione offensiva. I suoi strappi, i suoi gol decisivi e la sua leadership in campo hanno contribuito in modo significativo ai successi recenti del Milan, incluso lo Scudetto. Tuttavia, di fronte a un’offerta che si preannuncia molto vantaggiosa dal punto di vista economico, il Milan potrebbe essere costretto a sacrificare il suo fuoriclasse, per poi reinvestire il denaro incassato per rinforzare la rosa in altri reparti e cercare un sostituto all’altezza sul mercato internazionale.

L’Al-Hilal, invece, continua la sua campagna acquisti faraonica, puntando a costruire una squadra competitiva a livello continentale e a elevare il livello generale della Saudi Pro League. L’arrivo di Theo Hernández si aggiungerebbe a una lista già impressionante di campioni approdati in Arabia Saudita, dimostrando la serietà delle ambizioni dei club sauditi. La conferma ufficiale è attesa nei prossimi giorni, e una volta completato, questo trasferimento sarà senza dubbio uno dei colpi più discussi dell’attuale sessione di calciomercato estivo.