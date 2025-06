Theo Atletico, presentata la prima offerta al Milan: c’è distanza. La cifra

Theo Atletico – Gli spagnoli hanno l’accordo con il terzino sinistro ed hanno presentato la prima offerta al Milan

La situazione di Theo Hernandez al Milan si sta facendo sempre più tesa e l’ombra dell’Atletico Madrid si allunga sul futuro del terzino francese. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, la pista che porta Theo Hernandez ai Colchoneros è “sempre calda” e sta ora entrando nella fase operativa, con la prima offerta ufficiale sul tavolo.

L’Atletico Madrid avrebbe infatti messo sul piatto una cifra di circa 17 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Un’offerta, tuttavia, che non soddisfa affatto le pretese del Milan. Il club rossonero, infatti, ha ancora ben presente l’incasso sfumato di 35 milioni di euro proveniente dall’Al Hilal, offerta rifiutata dal giocatore stesso che ha palesato la sua volontà di restare in Europa.

L’intesa tra Theo Hernandez e l’Atletico Madrid, invece, non è mai stata in discussione. Il giocatore, che ha già vestito la maglia dei Colchoneros nelle giovanili, ha sempre mostrato una certa predilezione per il club madrileno, e il suo entourage avrebbe già raggiunto un accordo sui termini personali. Questo aspetto mette il Milan in una posizione delicata: se da un lato il giocatore spinge per il trasferimento, dall’altro la società non intende svendere un elemento di tale importanza, soprattutto dopo aver già “perso” un’opportunità di guadagno significativa.

La trattativa si prospetta quindi complessa. Il Milan cercherà di alzare la posta, puntando a una cifra più vicina alla sua valutazione e all’incasso precedentemente concordato con l’Al Hilal. L’Atletico Madrid, dal canto suo, dovrà decidere se aumentare la propria offerta per accontentare le richieste rossonere e assicurarsi un giocatore che evidentemente desidera ardentemente tornare nella capitale spagnola. La palla è ora nelle mani dei club, che dovranno trovare un punto d’incontro per sbloccare questa intricata situazione di mercato.