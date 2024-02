Theate lancia la sfida al Milan: «A Milano con questo obiettivo, a loro toglierei..»

lI difensore del Rennes Arthur Theate ha parlato a la Gazzetta dello Sport, in vista del match contro il Milan

PARTITA – «A Milano ci andiamo con l’obiettivo di dare il massimo, per vincere. Non ci nascondiamo. Dopo un inizio di stagione complicato stiamo correggendo il tiro. Vogliamo continuare a migliorare, anche contro il Milan, benché non sarà facile»

CAMBIO IN PANCHINA – «Ci siamo resi conto che non eravamo all’altezza. Stephan ci ha trasmesso molta motivazione. Vogliamo rimediare all’avvio deludente, non è semplice, ma siamo qualificati per i quarti di coppa di Francia, ci giochiamo un posto in Europa e il quarto posto in campionato non è così lontano. Spero in una seconda parte di stagione avvincente»

MILAN – «Magari non sono costanti, ma il Milan rimane una squadra di altissimo livello. Hanno vinto lo scudetto solo due anni fa. Bisognerà rimanere concentrati e determinati fino all’ultimo contro giocatori di grande qualità in ogni reparto»

CHI TOGLIEREBBE AL MILAN – «Se possibile, entrambi. Giroud fortissimo di testa, da numero nove in area rimane uno dei migliori al mondo. Leao per le sue caratteristiche è tra i top tre mondiali. Ma ricordo che con il Bologna nel 2022 facemmo 0-0 a San Siro e c’era pure Ibrahimovic. Spero di ripetermi e magari fare meglio, anche se con il Bologna di Mihajlovic eravamo più difensivi rispetto al Rennes»