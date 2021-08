Terza maglia Milan 2021/22: come e dove acquistare la nuova divisa

Il Milan ha ufficializzato la sua terza maglia della stagione 2021-22, ecco tutto quello che c’è da sapere e dove acquistarla

Total black. Il Milan ufficializzato il design della terza maglia della stagione 2021-2022. La divisa torna ad essere total black ma il logo della squadra viene riproposto all’interno della texture, rilasciando sul davanti l’iconico segno AC MILAN in esplosione rossa tra due linee orizzontali. Nel nostro store ufficiale è acquistabile in offerta a 120€ ed è poi personalizzabile con il nome e il numero del proprio giocatore preferito e aggiungendo anche la patch della Serie A 2021-2022 o il patch pack della UEFA Champions League con l’iconico Star Ball e la patch Uefa Foundation for Children.