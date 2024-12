Terracciano Milan, cessione possibile: un club di Serie A punta il giovane. In caso di addio… Cosa filtra sul futuro del terzino

Terracciano potrebbe lasciare il Milan nel corso della prossima sessione di mercato.

In base a quanto reso noto da Valentina Mariani a Sky Sport, infatti, sul giovane terzino è da registrare l’interesse di club di Serie A: l’Empoli. In caso di addio di Terracciano il Milan dovrebbe intervenire sul mercato per trovare un nuovo giocatore che lo sostituisca.