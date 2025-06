Terracciano Milan, cosa prospetterà il futuro? Max Allegri e Tare hanno le idee molto chiare. Tutti i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Filippo Terracciano al Milan è stato finora un percorso più in panchina che in campo. Arrivato a gennaio 2024, in questi diciotto mesi ha giocato davvero poco, probabilmente troppo poco per un giovane talento che ha bisogno di continuità per svilupparsi appieno. Per questo motivo, un prestito non è solo una possibilità, ma una prospettiva altamente probabile per il suo futuro prossimo.

L’idea è semplice: permettere a Terracciano di misurarsi con un livello di calcio inferiore, dove possa trovare spazio e minuti preziosi. Questo gli consentirebbe di testare le sue capacità, accumulare esperienza e, soprattutto, capire se il Milan sia effettivamente il club in cui potrà affermarsi in futuro. Un periodo lontano da San Siro, magari in una squadra che gli garantisca il ruolo di titolare, potrebbe essere il trampolino di lancio di cui ha bisogno.

La decisione sul suo futuro sarà, ovviamente, influenzata anche dalle mosse del Milan sul mercato dei terzini. Il club rossonero è alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra, un’area dove Terracciano potrebbe teoricamente giocare, ma dove la concorrenza è agguerrita. A sinistra, la situazione è ancora più intricata, con la questione Theo Hernandez da risolvere: se il francese dovesse partire, il Milan dovrà capire a chi affidare la maglia da titolare in una posizione così cruciale. Queste incertezze nel reparto difensivo potrebbero ulteriormente spingere il Milan a optare per il prestito di Terracciano, per consentirgli di maturare e tornare magari più forte e pronto per una maglia da titolare in rossonero.