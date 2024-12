Teotino sul Milan: «La società dovrebbe intervenire: il silenzio non va bene perchè...»

Teotino mette nel mirino la società Milan dopo lo sfogo di Fonseca: «Dovrebbe intervenire almeno per frenare un po’ questo stillicidio di voci»

Teotino a Sky Sport ha commentato lo sfogo avuto da Fonseca dopo Milan Stella Rossa lanciando una frecciata alla società rossonera.

TEOTINO – «La società dovrebbe intervenire almeno per frenare un po’ questo stillicidio di voci, controvoci e prese di posizione di singoli giocatori come Maignan. Il silenzio della società in queste situazioni non va bene. Nemmeno dopo la questione fatta con gli arbitri dopo l’Atalanta. Se sono motivate la storia del calcio insegna che è la società che interviene per chiedere rispetto, non l’allenatore. Se lo fa l’allenatore la società lo deve coprire o scusarsi. Questa strategia di comunicazione per cui una volta è colpa di un giocatore, una volta degli arbitri, una volta di altri giocatori…ma dell’allenatore non parliamo mai?».