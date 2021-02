Teocoli: «Scudetto? Il Milan può vincerlo. Abbiamo un buon calendario»

Teocoli intervistato da Gazzetta dello sport ha parlato ovviamente da tifoso del Milan aprendo al goal di Ibra numero 500 e allo scudetto

SULLO SCUDETTO- «Rispondo alla grande. Il Milan può vincerlo. Ora Abbiamo un buon calendario: se battiamo le piccole possiamo permetterci un passo falso con qualche grande».

SU IBRA 500- «Ibra ha segnato a tutti, anche al Milan, è democratico. Fare un goal al Crotone sarà come bere un bicchierino di Rosolio».

CONTROSORPASSO- «I cugini dell’Inter hanno dormito per due notti tra due guanciali come angioletti ma oggi avranno un brutto risveglio. Siamo in corsia di controsorpasso…però è bello sentire parlare delle squadre milanesi come una volta, il duello tiene vivo il campionato. Come da ragazzi, io non gioco più se vince sempre lo stesso».