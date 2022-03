Tavelli elogia Giroud: «I suoi gol fanno capire che è pià sveglio degli altri»

Fabio Tavelli, intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua su Napoli Milan, soffermandosi anche su Olivier Giroud

«A Giroud non vengono chieste troppe cose se non quella di fare gol. I suoi gol sono furbi e intelligenti, sono quelli che fanno capire che è più sveglio degli altri. Il gol contro il Napoli è fondamentale e paradigmatico, galleggia sul fuorigioco e poi si mette di sponda col piattone. Quando fai un gol del genere sei un grande attaccante. Abbiamo ancora un campionato perché Giroud ha fatto due gol nel derby. Rispetto agli altri attaccanti ha un’inferiorità dal punto di vista tecnico, ma segna di testa, di destro e di sinistro. Anche se i suoi gol possono sembrare facile non lo sono per niente e sono di grande destrezza. Anche quello segnato contro il Genoa in Coppa Italia, che ha mandato la partita ai supplementari, è stato un gol pesantissimo. Il Milan quella partita l’ha vinta grazie a lui»